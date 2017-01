Se l'auto si ricarica dal lampione

foto Afp Correlati Più risparmio con le auto green

La proposta d'Oltralpe, nel progetto TeleWatt, prevede un sistema di localizzazione attraverso smartphone. Presentato dall'agenzia francese per l'energia Ademe, questo programma prevede, con il sostegno della Citelum - uno dei maggiori operatori al mondo nel settore dell'illuminazione pubblica - la creazione di un vasto network di prese di corrente per la ricarica integrate nei lampioni stradali. I pali della luce come stazioni di ricarica per le auto elettriche. Questa la soluzione proposta in Francia per superare o scoglio della mancanza di infrastrutture per la ricarica dei veicoli più ecologici.La proposta d'Oltralpe, nel progetto TeleWatt, prevede un sistema di localizzazione attraverso smartphone. Presentato dall'agenzia francese per l'energia Ademe, questo programma prevede, con il sostegno della Citelum - uno dei maggiori operatori al mondo nel settore dell'illuminazione pubblica - la creazione di un vasto network di prese di corrente per la ricarica integrate nei lampioni stradali.

Come funziona

L'automobilista attraverso lo smartphone, può localizzare il lampione dove trovare la presa plug&play a cui connettersi e attivare - attraverso password o con addebito su carta di credito - l'erogazione della corrente elettrica.

La fase di sperimentazione è già in atto ad Aix-en-Provence, in Francia. In questa fase, i ricercatori stanno verificando gli effetti che l'operazione di ricarica delle auto può avere sull'alimentazione elettrica della rete d'illuminazione. L'obiettivo è arrivare a una gestione completamente informatizzata per scongiurare un eventuale sovraccarico nell'impianto urbano.

La soluzione Tele Watt, ribadisce una nota della Citelum, non richiede alcun intervento sulla viabilità e sulla parte strutturale della palificazione e potrebbe essere realizzata in tempi brevi e con costi contenuti.