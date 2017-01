Energia verde per l'agricoltura

foto Afp Correlati Fao: "Agricoltura antidoto alla fame"

La coccinella protegge il raccolto Come combinare una filiera agricola a chilometri zero con la produzione di energia pulita? Una risposta arriva in Friuli Venezia Giulia, dove dieci imprese agricole, con la partecipazione del FriulAdria del Gruppo Cariparma-Credit Agricole, hanno realizzato un impianto che produrrà oltre 8.500 MWh (Megawattora) all'anno grazie al biogas ricavato dalla fermentazione delle colture erbacee dei terreni circostanti.

Un ciclo che si autoalimenta

La centrale Greenway Bertiolo in provincia di Udine, nella nuova zona industriale a Braide Matte, è uno dei più grandi impianti a biogas dell'area. I terreni limitrofi alla centrale forniscono la materia prima mentre il concime organico naturale, che risulterà dal processo, fertilizzerà questi stessi terreni sostituendo in buona parte le sostanze di sintesi. L'impianto ha avuto un costo di circa cinque milioni di euro e sarà attiva tutto l'anno. L'impianto ha una potenza di 1 MW (Megawatt) elettrico, sufficiente a coprire il fabbisogno elettrico di più di duemila famiglie. In base alle prime stime, si potrebbero cedere alla rete circa 8.000 Mwh.