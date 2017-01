foto Ufficio stampa Correlati Guarda le foto

Tgcom 24 ha parlato con Hannes Rabanser, direttore dell'albergo. Sull’Alpe di Siusi, il più vasto altopiano d’Europa, nel cuore delle Dolomiti altoatesine, è stato costruito il primo albergo anallergico d'Italia. Si chiamae ha ottenuto il marchio di garanzia(European center for allergy research foundation).ha parlato con, direttore dell'albergo.

Com'è nata l'idea di un albergo anallergico?

"Per far godere della natura a tutti i clienti. L'idea ha guidato tutta la costruzione che è stata portata avanti grazie alla consulenza di un biologo, il dottor Ruhdorfer. La collocazione dell'albergo a 1.752 metri è ideale per chi soffre di allergie. Diversi studi hanno dimostrato che tra i 1.700 e i 2.200 metri d'altitudine, infatti, gli allergici beneficiano dell'assenza di acari".



Quali accorgimenti sono stati presi per ottenere questo risultato?

"C'è stata un'attenzione nella scelta dei materiali usati per la costruzione. Si è cercato di limitare l'uso di colle. Abbiamo raggiunto il livello più alto in bioedilizia e, grazie a questo, abbiamo ottenuto il livello oro della certificazione Best sleep hotel".



C'è anche un menu anallergico?

"Sì, si possono gustare piatti senza lattosio e senza glutine. Poiché ci sono solo 27 camere possiamo permetterci di seguire tutte le esigenze del cliente".



Avete usato il legno dei pini cembri e dei larici che crescono nella regione. Si può definire un arredamento a chilometri zero?

"Certamente, l'uso di materiali locali ha ridotto il trasporto ai minimi termini, con la conseguente riduzione delle emissioni di CO2. Tra l'altro è attestato a livello medico che l'olio eterico di pino cembro o cirmolo stabilizza la frequenza cardiaca".



Quali altri elementi sono legati alla sostenibilità?

"Tutta l'architettura si integra con l'ambiente circostante, non disturbando il paesaggio. Per quanto riguarda il consumo energetico, abbiamo ottenuto la classificazione B della certificazione CasaClima".

Maria Rosa Pavia