Un menu veg per le feste

Le feste possono essere un'occasione per dedicare una maggiore attenzione al rispetto della natura. Una riflessione su quanti animali vengono uccisi ogni anno a scopi alimentari può far scegliere di optare per un menu vegetariano, almeno una volta all'anno. Basti pensare che nel 2011 sono stati macellati più di 5,5 milioni di ovicaprini, il 30,5 per cento dei quali a dicembre, mese in cui gli agnelli hanno rappresentato l'88,2 per cento del totale. Le cifre emergono da un'elaborazione su dati Istat commissionata dalla Lega antivivisezione (Lav).

Per questo Natale, l'associazione ambientalista propone un menu verde sostenibile per gli animali e per l'ambiente.Sul sito cambiamenu.it la Lav suggerisce alcune ricette vegetariane elaborate insieme allo chef Simone Salvini.Tra le ricette, gli spaghettoni al ragù di seitan, frittelle di ceci con mele speziate e confettura di patate americane. Per finire in dolcezza, un tortino di cioccolato e tofu vellutato con frutti di bosco e purea di mele., responsabile vegetarismo Lav spiega: "E' un invito a pensare ai nostri pranzi e alle nostre cene in modo davvero responsabile, anche durante le feste, senza lasciarci condizionare da quegli eccessi culinari a base di carne e pesce tipici delle festività. Una scelta a tutto beneficio della salute del Pianeta, nostra, e degli animali che avremo contribuito a non uccidere".