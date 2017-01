Stazione torinese esempio "solare"

foto Ansa Correlati Energia dal sole del Sahara nelle nostre case

Arriva il pannello solare economico Eurosolar 2012 è stata una struttura italiana, la stazione di Torino Porta Susa, recentemente ristrutturata per l'alta velocità.

Il progetto è stato realizzato da un consorzio tra gli studi parigini Arep SA e Silvio d'Ascia in cooperazione col docente di architettura torinese Agostino Magnaghi. L'ispirazione per la nuova costruzione è nata dai portici delle città tradizionali e del Diciannovesimo secolo. Una tecnologia fotovoltaica non demandata a pannelli esterni da applicare dopo la costruzione di un edificio ma integrata nella struttura architettonica e pensata, dunque, già nella progettazione. A vincere il premio Eurosolar 2012 è stata una struttura italiana, la stazione di Torino Porta Susa, recentemente ristrutturata per l'alta velocità.

Com'è fatto

Il baldacchino solare è integrato nel tetto in vetro ed esteso per più di 10 mila metri quadrati. Ha una potenza installata di 600 kW e rappresenta un ottimo esempio di come architettura pubblica e tecnologia fotovoltaica possano essere combinati.

I due terzi del tetto sono coperti da pannelli solari e, per creare la forma ondulata e garantire la trasparenza del tetto, ogni singolo pannello è stato appositamente tagliato.

La stazione ferroviaria Porta Susa è un hub di interscambio per la linea ad alta velocità ferroviaria tra Parigi e Roma, fermate dei mezzi regionali e la ferrovia Torino sotterranea.