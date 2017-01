La casa origami muta col clima

Una casa modulare costruita come un origami che si modifica in base alle esigenze ambientali, ottimizzando i consumi energetici per luce e riscaldamento. La D*Haus , progettata dagli architetti inglesi David Grunberg e Daniel Woolfson, può assumere otto diverse configurazioni, rispondendo meglio alle condizioni stagionali, meteorologiche e astronomiche.

Dalla scomposizione del quadrato

Il concetto dell'edificio è basato sull'Haberdasher's Puzzle del matematico Henry Dudeney che, all'inizio del ventesimo secolo, ha scoperto il modo di selezionare un quadrato riorganizzando le sue parti in triangoli equilateri. Seguendo questa logica, l'estrema flessibilità della casa permette un migliore adattamento all'estate, all'inverno, al giorno e alla notte.



Una casa "precaria" in linea con i tempi

All'interno ci sono due camere da letto, un soggiorno a pianta aperta e un bagno. Gli spessi muri possono diventare, scorrendo su binari, pareti interne o esterne. Per esempio, nei mesi estivi, si può scegliere la configurazione con la camera da letto affacciata a Est per godere del sorgere del sole sdraiati sul proprio letto.

Secondo i progettisti la D*Haus è "il prodotto di una realizzazione matematica applicata: ispirato al puzzle di logica di Dudeney, ogni abitazione è in grado di adattarsi all'evoluzione dei modelli di vita del futuro".