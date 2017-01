Cinque idee per un albero a impatto zero

foto Dal Web Correlati Guarda le foto

Meteo.it

Lo sfavillante albero di piazza Duomo a Milano, quest’anno è local, arriva da un vivaio lombardo di Mariano Comense, in provincia di Como, ed è alto solo 20 metri, contro i 50 dello scorso anno. Le sue oltre 6 mila luci sono tutte a basso consumo.

A Parma è stato inaugurato il primo albero a pedali. E’ completamente ecologico e si illumina grazie a due cyclette.

Ma un abete a impatto zero non è appannaggio solo di comuni e grandi piazze.

Cartone da colorare

L’albero di cartone riciclato 100% è una soluzione che mette d’accordo i genitori attenti all’ambiente e i bambini che potranno divertirsi a colorarlo e decorarlo, facendo galoppare la fantasia. Esistono modelli prefabbricati di varie dimensioni, con un costo che va dai 20 ai 30 euro, ma si possono realizzare anche versioni fai da te e, ancora più economiche, con vecchi scatoloni.



Legno chic

Bastano pochi listelli di legno riciclato per creare un albero di Natale a basso impatto ambientale, ma molto chic. Alcuni designer internazionali si sono sbizzarriti inventando abeti alternativi. Alcuni hanno anche un doppio uso. Una volta finite le feste possono diventare porta abiti o portagioie.



Un albero da sfogliare

Anche da un quotidiano già letto può nascere un albero di Natale. Per la versione tridimensionale bastano solo un po’ di colla e un paio di forbici. Si disegna la sagoma dell’abete sul giornale, servono almeno sei pagine di doppie, la si ritaglia e si incollano i fogli una dopo l’altro solo sui bordi. Il bordo inferiore viene lasciato libero per inserire l’imbottitura fatta con altri fogli. Poi si colora e decora a piacere.



Led

Gli irriducibili dello sfavillio natalizio, dotati di un po’ di ingegno e di manualità, potranno costruirsi un albero a Led, le luci a basso consumo. Per chi non vuole cimentarsi con circuiti elettrici e affini esistono comunque alberi di luce già assemblati, acquistabili su internet.



Natale al rosmarino

Per i meno abili nel bricolage rimane comunque un’ottima soluzione ecologica. Basta decorare un rosmarino alto, pianta molto utilizzata in cucina e con un costo contenuto. L’importante è che anche gli addobbi siano ecosostenibili e che dopo le feste, la pianta venga "riciclata" in qualche gustoso piatto o piantata in giardino o sul balcone.

Micol Sarfatti