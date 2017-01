Dieci dritte per un "verde" Natale

Il decalogo

1. Per quanto riguarda gli addobbi casalinghi, chi sceglie l'albero può decidere di scegliere una pianta locale. Alcune aziende, inoltre, garantiscono il ritiro e la ripiantumazione dell'albero a conclusione del periodo festivo. Se si opta per l'artificiale, si possono creare manufatti originali con materiali di scarto sfruttando la propria inventiva.

2. Nell'uso delle luminarie, è opportuno utilizzare illuminazione a basso consumo prediligendo l'uso dei Led (diodi a emissione luminosa) e, cercando di limitare l'orario di accensione.

3. Per il cenone, sia natalizio che di San Silvestro, la scelta green è dire no a piatti bicchieri e posate usa e getta.

4. Per quanto riguarda la scelta del menu, è consigliabile evitare foie gras, caviale o aragoste.

5. Vanno privilegiati, invece, alimenti a chilometri zero e di stagione. Opportuno anche limitare il consumo di carne, a causa delle ingenti quantità d'acqua che vengono utilizzate per tutto il processo produttivo.

6. Chi parte - per fuggire dai ricongiungimenti con i parenti muniti di bambini urlanti - può rimanere eco responsabile nella scelta della meta. Per il Wwf sono da privilegiare vacanze in oasi naturalistiche.

7. Croce e delizia delle feste sono i regali. Nella speranza di farne di graditi, si possono evitare specie esotiche o prodotti derivati che finanziano le organizzazioni criminali che stanno dietro il commercio illegale.

8. Inoltre, mentre si va in giro alla ricerca del dono perfetto, è opportuno muoversi in bici o con i mezzi pubblici e utilizzare sporte riutilizzabili.

9. Se si scegli di mettere sotto l'albero un regalo tecnologico, si può consultare il sito Eurotopten per valutarne l'efficienza in termini di consumi.

10. L'opzione più green è il dono di prodotti biologici, del commercio equo solidale e a basso impatto ambientale e sociale. Il consiglio del Wwf per quest'anno è l'adozione (a distanza) di una specie a rischio. Per ulteriori informazioni in proposito si può consultare il sito.