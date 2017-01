Wwf: oasi naturalistiche a rapporto

foto Ufficio stampa Correlati Wwf: il Mediterraneo si salva così "Il monitoraggio della biodiversità nella Rete Natura 2000" è il tema del convegno organizzato dal Wwf Italia con il ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che si terrà il 14 dicembre a Roma. è il tema del convegno organizzato dalcon il ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che si terrà il 14 dicembre a Roma.

Lo stato dell'arte

Verranno presentati i risultati del primo monitoraggio realizzato dall'associazione ambientalista con il contributo volontario di duecento esperti naturalisti, in 77 oasi Wwf che appartengono a Rete Natura 2000. Ricordiamo che in Italia sono censite 277 zone Zone di protezione speciale e 2.299 Siti d'importanza comunitaria Sic.

Il convegno farà il punto sulle emergenze per poi individuare i migliori progetti e le ricerche ancora necessarie per migliorare la conservazione di queste aree a livello europeo.