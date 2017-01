Due milioni di alberi in più per l'Amazzonia

foto Ufficio stampa Correlati Guarda le foto

Un progetto a lungo termine, della durata di quarant'anni. L'area interessata da quest'azione di recupero è nel Nord Ovest dello Stato del Mato Grosso: la zona - che era stata degradata dalla mano dell'uomo - sta vedendo ricrescere la vegetazione lussureggiante che la caratterizzava. Un cerotto verde per far guarire il polmone della Terra. Nella foresta amazzonica, dal '98 a oggi sono stati piantati due milioni di alberi di una cinquantina di specie autoctone. L'obiettivo portato avanti dalla Peugeot è il rimboschimento di 10 mila ettari di foresta amazzonica.Un progetto a lungo termine, della durata di quarant'anni. L'area interessata da quest'azione di recupero è nel Nord Ovest dello Stato del Mato Grosso: la zona - che era stata degradata dalla mano dell'uomo - sta vedendo ricrescere la vegetazione lussureggiante che la caratterizzava.

Gli alberi come pozzi di carbonio

Il fine ultimo è combattere i gas ad effetto serra, responsabili del riscaldamento globale tra cui la famigerata CO2. Gli alberi, durante la loro crescita assorbono l'anidride carbonica dall'atmosfera e immagazzinando il carbonio nella biomassa e nel suolo, fungono da veri e propri serbatoi o, per meglio dire, pozzi di carbonio. L'impegno della casa automobilistica francese e di alcuni partner governativi, francesi e brasiliani si amplia con un vasto programma denominato Petra, (Plate-forme expérimentale pour la gestion des territoires Ruraux de l'Amazonie Légale, ossia Piattaforma sperimentale per la gestione dei territori rurali dell'Amazzonia Legale, quelli dei sette stati del cosiddetto Bacino amazzonico). Petra si propone: di promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali nella zona grazie al miglioramento dei sistemi produttivi locali, della conservazione della biodiversità, tramite programmi di ricerca e infrastrutture a livello universitario.



Un incentivo alla ricerca

Non si perde di vista, inoltre, la popolazione che vive nella zona interessata. Uno degli obiettivi è, infatti, il miglioramento delle condizioni socio-economiche delle comunità locali. Marc Bocqué responsabile delle relazioni esterne internazionali Peugeot spiega, infatti, che quest'attività consentirà di ampliare il programma di aiuti a favore dei giovani laureandi franco-brasiliani in settori come la botanica e le scienze socioeconomiche applicate.