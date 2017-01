Milano Blu da bere

Milano è dotata di uno dei migliori servizi nazionali per la qualità e la gestione dell'acqua, e grazie alla speciale degustazione organizzata presso quattro fontane pubbliche, i cittadini possono scoprire in questo week end tutte le potenzialità dell'acqua del rubinetto. Ma non solo: infatti Milano Blu, il marchio dell'acqua pubblica realizzato insieme a Metropolitana Milanese Spa, è anche un portale (www.milanoblu.com) che spiega tutti i vantaggi, non solo economici, che un cittadino e l'ambiente possono trarre dall'utilizzo dell'acqua dal rubinetto.

Il portale web permette di scaricare la Carta dei Servizi, e soprattutto fa della limpidezza la sua forza, offrendo la possibilità di controllare le analisi dell'acqua che arriva ai rubinetti di casa: basta inserire semplicemente il proprio indirizzo per eliminare ogni dubbio sulla bontà dell'acqua domestica.

Oggi è in corso la prima degustazione presso le vedovelle di corso Garibaldi e delle piazze della Scala, Duomo e Argentina, guidate da sommelier specializzati.

Stamattina la fontanella in piazza della Scala è stata protagonista di una delle quattro degustazioni e i cittadini, mentre erano in fila, hanno raccontato il loro rapporto con l'acqua domestica. Tutti i partecipanti hanno espresso soddisfazione per il servizio e la qualità dell'acqua milanese.

Non poteva mancare l'Assessore all'Ambiente Pierfrancesco Maran che dopo aver fatto come tutti la fila per assaporare l'acqua offerta in uno speciale bicchierino lasciato come ricordo ai partecipanti, ha annunciato: “Anche a Milano fra pochi mesi ci saranno le prime case dell'acqua, […] l'obiettivo è che ce ne sia uno per zona, abbiamo lavorato coi consigli di zona per trovare luoghi idonei.” Domenica 9 si replica presso le stesse fontane.