Tortillas a emissioni zero con il forno solare

Energia dal sole del Sahara nelle nostre case Gregor Schaper ha installato una serie di pannelli fotovoltaici parabolici nella piccola città di El Sauz, vicino a città del Messico e utilizza l'energia solare per cucinare. L'imprenditore tedescoha installato una serie di pannelli fotovoltaici parabolici nella piccola città di El Sauz, vicino a città del Messico e utilizza l'energia solare per cucinare.

Stop ai costi del gas

La costruzione di ognuno di questi impianti ha un prezzo compreso tra i 4 e i 5 mila dollari ma una volta realizzato il suo funzionamento non ha alcun prezzo e non produce emissioni di gas serra.

Secondo Schaper, ogni collettore solare può produrre abbastanza energia da consentire di cucinare per un gruppo di sessanta persone. I riflettori permettono di raggiungere temperature altissime, superiori ai 1.020 gradi Celsius. Ogni collettore solare consente un risparmio di 60 litri di gas al mese.

Schaper ha detto: "All'inizio, le persone della regione erano scettiche riguardo all'utilità del mio progetto ma una volta osservato ciò che si può fare grazie a questi pannelli si sono ricredute".



Allo studio altri impieghi

I pannelli sono stati realizzati dalla Trinysol, azienda fondata da Schapers che impiega la tecnologia sviluppata per la prima volta dall'austriaco Wolfang Schefflers. Questi particolari pannelli sono equipaggiati con sensori e ruotano seguendo i raggi solari.

Schapers sta attualmente testando questa tecnologia per altri usi, tra cui il progetto di una serra e la produzione di miele.