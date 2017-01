Un tessuto eco dalle bottigliette

Filati morbidi e resistenti ricavati da vecchie bottigliette di plastica. Il Pet, polietilene tereftalato, conosce una nuova vita grazie a un'azienda svizzera specializzata nella produzione di stoffe e biancheria.Il nuovo tessuto, chiamatoè ottenuto al 100% grazie al riciclo delle famigerate bottigliette.Il nome Benu è ispirato dall'uccello mitologico, divinità zoomorfa dell'antico Egitto, simbolo della resurrezione dopo la morte e quindi dell'eternità. Ma nasconde anche un gioco di parole: in inglese infatti si pronuncia "Be new", cioè "Sii nuovo".