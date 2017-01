Fao: "Agricoltura antidoto alla fame"

foto Afp Correlati La coccinella protegge il raccolto

L'agricoltura green è under 40 Investire di più e meglio in agricoltura è uno dei modi più efficaci per ridurre fame e povertà, e contribuire al tempo stesso a salvaguardare l'ambiente. Questo il messaggio del rapporto annuale della Fao "The State of Food and Agriculture 2012" presentato oggi a Roma.

L'agricoltore al centro

Il rapporto sottolinea che qualsiasi strategia d'investimento agricolo deve mettere al centro gli oltre un miliardo di agricoltori che coltivano la terra, i maggiori investitori in questo settore, anche se spesso limitati a causa del generale clima sfavorevole agli investimenti.

Il direttore generale della Fao Josè Graziano da Silva ha affermato: "Occorre una nuova strategia d'investimenti che metta al suo centro i produttori agricoli. La sfida è concentrare gli investimenti in aree dove possono fare la differenza. Questo è importante per garantire che gli investimenti abbiano come risultato l'avanzamento economico e sociale e la sostenibilità ambientale".

I nuovi dati raccolti dal rapporto mostrano che a livello globale gli agricoltori dei paesi a basso e medio reddito investono più di 170 miliardi di dollari l'anno sui propri campi - circa 150 dollari per agricoltore.