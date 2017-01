"Milano blu": un logo per l'acqua del sindaco

foto Tgcom24 Correlati La rete idrica "fa acqua"

"Imagine all the water", la campagna dell'Europa contro gli sprechi di "oro blu" "Milano blu": un sigillo identificativo realizzato insieme a Metropolitana milanese spa, che gestisce il servizio idrico integrato della città.

Pierfrancesco Maran - assessore alla mobilità, ambiente, arredo urbano e verde – ha dichiarato: "Milano è una delle migliori città d’Italia per la qualità e la gestione della sua acqua pubblica, come testimoniato anche recentemente dal rapporto Ecosistema urbano. Questa attenzione a un servizio pubblico è rivolta verso i cittadini: i veri protagonisti delle buone prassi che rendono Milano una città sostenibile". L'acqua del capoluogo meneghino dal 6 dicembre ha un nome:: un sigillo identificativo realizzato insieme a Metropolitana milanese spa, che gestisce il servizio idrico integrato della città.- assessore alla mobilità, ambiente, arredo urbano e verde – ha dichiarato: "Milano è una delle migliori città d’Italia per la qualità e la gestione della sua acqua pubblica, come testimoniato anche recentemente dal rapporto Ecosistema urbano. Questa attenzione a un servizio pubblico è rivolta verso i cittadini: i veri protagonisti delle buone prassi che rendono Milano una città sostenibile".

Un sito per i cittadini

Per promuovere l’uso dell’acqua del rubinetto, sarà attivo anche un sito: www.milanoblu.com. Si tratta di un portale che mette a disposizione di tutti i cittadini un’ampia gamma di informazioni: la carta dei servizi, i motivi per bere l’acqua del rubinetto, le modalità di depurazione e potabilizzazione. Inoltre, grazie al sito, si possono ottenere analisi dell'acqua distribuita nella propria zona, conoscere come fare nuovi allacciamenti.

Per i più curiosi, c'è anche la possibilità di visitare gli impianti e leggere informazioni sempre aggiornate.

Lo sportello online, inoltre, consentirà in modo del tutto riservato, anche di consultare i dati della propria utenza, la duplicazione di fatture e la variazione di dati anagrafici.

Lanfranco Senn - presidente di Metropolitana milanese spa – ha espresso soddisfazione: "Finalmente l’acqua di Milano ha un nome, un sito e un luogo tutto suo. Vogliamo continuare con impegno a migliorare la qualità del servizio, con un adeguato piano d’investimenti e manutenzione delle reti e fornendo al cittadino-utente strumenti di consultazione e di conoscenza che possano avvicinarlo al nostro impegno quotidiano".



Un week end per celebrare il logo

Per festeggiare l'avvio del marchio sabato 8 e domenica 9 dicembre, presso quattro vedovelle, fontanelle pubbliche milanesi in ghisa di color verde scuro, situate in piazza della Scala, piazza Duomo, piazza Argentina e porta Garibaldi, alcuni sommelier inviteranno i cittadini a degustare l’acqua di Milano nei bicchieri con il nuovo marchio "Milano Blu" e distribuiranno gadget.