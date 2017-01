Un corridoio eco per il Po

Un corridoio ecologico fluviale del Po per ristabilire una continuità tra i grandi laghi subalpini, il più lungo fiume italiano e il mare. Una via d'acqua da tutelare che l'Unione europea ha scelto di finanziare nell'ambito del Programma Life Natura per il passaggio.Un modo per tutelare la riproduzione della fauna ittica, in particolare, quella dello storione cobice ma anche molti altri pesci. Il passaggio d'acqua parte dal lago di Lugano e arriva all'Oceano atlantico. Verranno inoltre connesse in questo modo 33 aree riconosciute come Siti di importanza comunitaria (Sic) nella Rete Natura 2000.