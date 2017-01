"Il green è una leva per risollevare il Paese"

foto Ufficio stampa Correlati Il sogno degli under 35? Lavorare in campagna

Un eco manuale per la green economy "Green 3.0 Italia più verde meno spread". Scritto da Maurizio Guandalini, analista indipendente del sistema finanziario globale e Victor Uckmar, esperto italiano di diritto, si tratta del terzo volume della collana che Mondadori Università ha realizzato in collaborazione con la Fondazione Istud.

Come mai la scelta di definire il green come 3.0?

"Lo immaginiamo come il punto più avanzato dell'innovazione. Abbiamo riportato le eccellenze italiane che operano nel settore anche al di là delle rinnovabili".



Quale può essere l'insegnamento da trarre dalle esperienze raccolte?

"Un invito a ingranare la quinta marcia unendo le diverse realtà. Importante, inoltre, che la politica sappia sfruttare questa leva per risollevare il Paese".



Uno degli esempi raccolti più originali?

"Tra i tanti, il prato pascolo fotovoltaico, fatto dall’azienda Tre di Tozzi, è il tipico esempio della tradizione che si coniuga all’innovazione a impatto zero. E’ un parco solare tra i più grandi d’Italia per potenza installata e dimensioni installato a Sant’Alberto in provincia di Ravenna e l’impianto fotovoltaico è stato concepito in maniera integrata con un allevamento di ovini. Oppure l’azienda Agroils che nel settore dei biocombustibili ha trovato nelle terre dell’Africa la pianta della Jatropha. C’è il Gruppo Mossi & Ghisolfi che è in grado di produrre il bioetanolo di seconda generazione estratto da varietà vegetali provenienti da colture non alimentari, adatte a terreni marginali o incoltivabili che richiedono quantitativi molto limitati di fertilizzanti e acqua".



Qual è la carta vincente dell'Italia in questo campo?

"Le rinnovabili, innanzitutto, soprattutto il solare, nonostante abbia conosciuto fasi alterne. Ma bisogna sapere guardare oltre per creare una piattaforma vincente dal punto di vista internazionale".



Qual è il neo del Belpaese?

"La mancanza di sinergia. Per esempio, per quanto riguarda le nuove figure professionali richieste dal settore, sebbene le università stiano cominciando a creare master specifici, sarebbe opportuna una maggiore interazione con le aziende".

Maria Rosa Pavia