La mia scopa suona il rock

Una banale scopa, proprio di quelle usate per spazzare la polvere, può generare musica. Così come bidoni di latta ed elettrodomestici. Gli strumenti musicali nati da originali idee di riciclo saranno protagonisti del festival "L'ambiente si nota" , la prima rassegna del genere.L'ecoconcerto si terrà il 9 dicembre all'Auditorium Parco della musica di Roma.A esibirsi sul palco alcune band che hanno reinventato in un'ottica ecologista i tradizionali strumenti con materiali di recupero. Tra i gruppi partecipanti laportabandiera dell'ecomusic italiana con il motto "Non buttate via niente, anzi suonatelo", poi la bandche suona anche gli elettrodomestici, iche si presentano di volta in volta con strumenti differenti e i, un gruppo di ragazzi e una cooperativa impegnati anche nell'educazione ambientale dei bambini.