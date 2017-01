Amazzonia, deforestazione al minimo storico

foto Afp Correlati Il mobile eco si fa con il banano

La deforestazione è colpa delle ecomafie più basso del 27 per cento rispetto all'anno precedente. A spiegarlo il ministro dell'Ambiente brasiliano Izabella Teixeira. Il polmone della Terra può emettere un sospiro di sollievo. La deforestazione in Amazzonia ha raggiunto il livello più basso da quando 24 anni fa è cominciato il monitoraggio da parte del governo brasiliano. Il tasso registrato nel mese di luglio, è statoA spiegarlo il ministro dell'Ambiente brasiliano

Bisogna ancora lottare

Questa vittoria non deve, però, far abbassare la guardia poiché il dato non è omogeneo su tutto il territorio. Nell'ultimo anno, nonostante i progressi, sono stati persi circa cinquemila chilometri quadrati di foresta pluviale e in alcune regioni brasiliane il tasso è stato significativamente più alto rispetto a quello medio.

Teixeira ha spiegato: "Purtroppo sembra che alcune aree non abbiano un livello di protezione contro la deforestazione e che sia cresciuta".

Nello Stato di Acre c'è stata una crescita del 10 per cento, nell'Amazzonia del 29 per cento e nello Stato del Tocantins del 33 per cento.

La deforestazione amazzonica in Brasile avviene principalmente a causa del traffico illegale di legname e minerali, per incendi e per l'estensione dei campi agricoli, tutti fattori che rendono il Paese uno dei maggiori contributori alle emissioni di gas serra. La distruzione delle foreste mondiali rilascia infatti grandi quantità di CO2 che contribuiscono al surriscaldamento globale.