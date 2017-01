foto Afp Correlati Record di gas serra nel 2011

Wood Mackenzie. Record di domanda di carbone e, in futuro, la richiesta della fonte di energia più inquinante aumenterà ancora. Questo, nonostante i limiti imposti da alcuni governi per le emissioni e la discussione sul tema in corso a Doha. Questa la fotografia scattata da un rapporto dell'agenzia

Una crescita che non rallenta

Secondo i numeri del rapporto nel 2010 la domanda di carbone è cresciuta del 6 per cento, il doppio del gas e quattro volte più del petrolio, superata soltanto dalle rinnovabili, e i dati preliminari sul 2011 sembrano ricalcare queste cifre.

A guidare il boom,i prezzi sempre minori. Paul McConnell, uno degli analisti della Wood Mackenzie ha spiegato alla Bbc: "Per la crisi economica c'è stato un vero collasso della richiesta di energia delle industrie. Ciò ha portato a una sovrapproduzione di carbone, che ha spinto in basso i prezzi. Il surplus di permessi di emissione di CO2, derivato da questa situazione, ha portato a un ribasso ancora maggiore".



La produzione di acciaio dipende dal carbone

La situazione, afferma il rapporto, non è destinata a cambiare nel breve periodo, anche a causa della scoperta negli Usa di grandi quantità di shale gas, quello contenuto nelle argille, che ha un costo molto basso.

L'esperto sottolinea: "Il carbone che non va più negli Stati Uniti andrà probabilmente in Europa".

Attualmente il carbone è usato nella produzione del 40 per cento dell'elettricità mondiale, e il 70 per cento della produzione di acciaio dipende da questo combustibile.