Rischi di innalzamento del Mediterraneo

Wwf: il Mediterraneo si salva così Antonio Navarra del Centro Euro-Mediterraneo sul cambiamento climatico, il livello del mar Mediterraneo "rischia di alzarsi di 15-20 centimetri entro il 2050 e di 25-30 centimetri entro la fine del secolo". Il temuto innalzamento del livello del mare potrebbe sopraggiungere prima del previsto. Secondodel Centro Euro-Mediterraneo sul cambiamento climatico, il livello del mar Mediterraneo "rischia di alzarsi di 15-20 centimetri entro il 2050 e di 25-30 centimetri entro la fine del secolo".

Uno scenario preoccupante

Navarra ha spiegato che gli studi sul Mediterraneo "evidenziano una variabilità del livello del mare in diverse aree del bacino, determinato dalle correnti".

In generale, i cambiamenti climatici hanno aumentato gli eventi estremi che negli ultimi anni si stanno ripetendo con frequenza quasi annuale. Le aree più colpite sono state Venezia, il basso Veneto, le coste da Monfalcone a Ravenna, il Levante ligure, l'alta Toscana. Ma anche la Maremma, che non era nella serie storica, Roma e la Sicilia con Giampilieri e Saponara.

Quindi queste "zone molto vulnerabili sono esposte a rischi più importanti e occorre proteggerne le coste".