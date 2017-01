Cosa diventa la bottiglietta?

foto Da video Correlati Guarda il video

Meno discariche grazie al riciclo del Pet Nestlé Waters ha avviato il progetto Upcycling Factory per sensibilizzare sul tema . Sul web spopola il video della Upcycling Machine, la macchina "mangia bottiglie" che restituisce oggetti nuovi dal Pet. Le bottiglie d’acqua minerale una volta svuotate possono essere riciclate in molti oggetti utili.ha avviato il progetto Upcycling Factory per sensibilizzare sul tema . Sul web spopola il video della, la macchina "mangia bottiglie" che restituisce oggetti nuovi dal Pet.

In questa clip virale, una macchina prodigiosa compare all’improvviso in un parco e tutti i passanti, grandi e piccoli, si divertono a fare canestro con bottiglie di plastica vuote. Uno sportellino restituisce, a chi ha consegnato le sue bottiglie usate, oggetti come teli in pile, racchette da tennis, ma anche calcolatrici e piccoli palloni da calcio. Nel mondo circa un terzo delle bottiglie in Pet vengono riciclate negli Stati Uniti e metà in Europa. Tuttavia, la fornitura di bottiglie in Pet riciclato non è sufficiente a coprire la crescente domanda industriale in R-Pet.

Questo è il motivo per cui Nestlé Waters considera una priorità aumentare i tassi di raccolta delle bottiglie in Pet: una bottiglia piena è un vantaggio per i consumatori e vuota una risorsa per la stessa azienda.