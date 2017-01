Senza tagli alla CO2, cinque gradi in più

foto Afp Correlati Anche piccole eruzioni mitigano l'effetto serra

Diesel senza platino, inquinamento -45% Dai tre ai cinque gradi in più per il pianeta entro fine secolo se non si mettono in atto misure contro le emissioni di anidride carbonica. La famigerata CO2 minaccia in questo modo il benessere della Terra secondo l'ultimo rapporto Unep, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. L'allarme è diretto ai governi riuniti al summit Onu sul clima di Doha.

Limite sostenibile di due gradi in più

Nel giro di otto anni le emissioni di gas serra come la CO2 raggiungeranno quota 58 miliardi di tonnellate, creando un gap di 14 miliardi di tonnellate in più rispetto al livello necessario per limitare il riscaldamento a 2 gradi, considerata dagli scienziati la soglia critica sul fronte dei cambiamenti climatici per il Pianeta.

Per questo l'Unep propone di accelerare lo sviluppo di un'economia verde, soprattutto da settori come edilizia, produzione di energia e trasporti, che da soli potrebbero colmare il divario fra impegni e target necessari.

Christiana Figueres, segretario esecutivo della Convenzione Onu sul clima afferma: "Questo rapporto è un promemoria sul fatto che il tempo sta scadendo, ma che le misure tecniche e le politiche per consentire al mondo di rimanere al di sotto dei 2 gradi sono ancora a disposizione di governi e società".



Cosa si può fare

Il rapporto fa un elenco delle politiche possibili da attuare, dall'efficienza energetica degli edifici e dei processi produttivi ai trasporti sostenibili, fino allo stop alla deforestazione, che già da solo implica una forte riduzione delle emissioni di gas serra. Le aree protette in Costarica ora rappresentano un quinto del suo territorio, con una riduzione delle emissioni di gas serra e un aumento dei turisti dai 390 mila del 1988 ai 2,5 milioni del 2008, portando il peso del settore turismo a circa il 15 per cento del Pil del Paese.

Secondo l'Unep, una migliore efficienza energetica dell'industria può comportare un taglio fra 1,5 e 4,6 miliardi di tonnellate di CO2. L'agricoltura può ridurre fra 1,1 e 4,3 miliardi di tonnellate di CO2, il settore dell'energia fra i 2,2 e i 3,9 miliardi di tonnellate, gli edifici fra 1,4 e 2,9 miliardi di tonnellate, i trasporti (inclusi trasporti aerei e marittimi) fra 1,7 e 2,5 miliardi di tonnellate e il comparto rifiuti circa 800 milioni di tonnellate.