Ue: stop allo "spinnamento" degli squali

La pratica dello "spinnamento" uccide tra i 50 e i 75 milioni di esemplari di squalo ogni anno. Le pinne di squalo rappresentano infatti un piatto che fa parte della tradizione culinaria di Cina, Taiwan e Hong Kong. In Europa, il nostro Paese è il primo importatore di carne di squalo, sia fresca che surgelata.

Stop alle deroghe

Il divieto di finning, attivo dal 2003, proibisce di spinnare gli squali a bordo dei pescherecci e impedisce che gli squali senza pinne siano ributtati in mare, spesso ancora vivi.

Ma finora alcune deroghe consentivano di ignorare il divieto permettendo lo spinnamento ai pescherecci "che hanno dimostrato la propria capacità di utilizzare tutte le parti dello squalo".

Ma ciò non ha evitato che le pinne e le carcasse degli squali venissero sbarcate in porti diversi rendendo così impossibile il rispetto della normativa.