Regalo? "Riciclato" è meglio

Cinquanta elettrodomestici in ogni casa

Riciclo, riuso e baratto sotto l'albero degli italiani. Questi i risultati di una ricerca commissionata a Ipsos da eBay Annunci. Un'indagine condotta su un campione rappresentativo della popolazione italiana composto da settecento individui di entrambi i sessi, maggiorenni e residenti in tutto lo Stivale.La quasi totalità del campione intervistato - il 98 per cento - ha dichiarato che riciclare oggetti è un ottimo modo per rispettare l'ambiente e ridurre gli sprechi. Oltre all'aspetto green, entrano in gioco altri fattori, più legati all'ambito economico. Per il 93 per cento degli intervistati, infatti, riciclare è un ottimo modo per ridurre le spese.

Stop agli sprechi

Sobrietà sembra essere la parola d'ordine del Natale 2012: gli abitanti del Belpaese prendono le distanze dal consumismo sfrenato degli anni passati, il 46 per cento degli intervistati dichiara, infatti, che il regalo ideale deve essere soprattutto utile e il 24 per cento sottolinea che, per essere apprezzato e non apparire anacronistico, deve essere anche economico.



Regalo riciclato: lo apprezzo ma non lo faccio

La maggior parte degli italiani dichiara di apprezzare molto un regalo riciclato, mentre quando il regalo si deve fare, il 61 per cento degli intervistati ritiene che regalare oggetti usati per Natale sia poco carino, a fronte di un 37 per cento che dichiara invece sia assolutamente consentito.



L'identikit del "riciclatore"

Qual è il profilo del riciclatore tipo? Ha tra i 35 e i 44 anni, un elevato titolo di studio e occupa una buona posizione nel mondo del lavoro. E' dirigente, imprenditore, libero professionista, impiegato o insegnante. Risiede nelle regioni del Centro Italia (Emilia, Toscana e Marche) e si connette a Internet tutti i giorni, più volte al giorno.



Cosa si ricicla di più?

Tra le categorie che più si prestano al riciclo di oggetti in testa ci sono vestiti e accessori. In seconda posizione, seguono arredamento e mobili. Sul terzo gradino del podio l'elettronica. Con chi si ricicla più volentieri e senza troppi scrupoli? Soprattutto amici e parenti, con il 30 per cento delle preferenze, pronti a comprendere il motivo del gesto, senza lasciar spazio a inutili fraintendimenti. Seguono le Associazioni e la Chiesa.