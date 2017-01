Record di gas serra nel 2011

foto Afp Correlati Ghiacciai alpini estinti nel 2100?

CO2: meglio un pc vecchio o uno nuovo? World Meteorological Organization (Wmo, Organizzazione meteorologica mondiale) nel suo bollettino annuale sui gas serra.

Il volume atmosferico dei gas serra ritenuti responsabili del riscaldamento climatico ha raggiunto un nuovo record nel 2011 secondo quanto riportato dalla World Meteorological Organization (Wmo, Organizzazione meteorologica mondiale) nel suo bollettino annuale sui gas serra. Il volume del biossido di carbonio, il principale gas serra emesso dalle attività umane, è cresciuto a un livello simile del decennio precedente e ha raggiunto le 390,9 parti per milione (ppm), ben al 40 per cento al di sopra del livello preindustriale.

L'anidride carbonica

I combustibili fossili sono la fonte primaria di 375 miliardi di tonnellate di tonnellate di carbonio che è stato rilasciato nell'atmosfera a partire dall'industrializzazione nel 1750 secondo la Wmo. Il segretario generale della Wmo Michel Jarraud ha detto che i miliardi di tonnellate extra di CO2 avrebbero dei tempi di permanenza molto lunghi nell'atmosfera, misurabili in secoli, che causano il riscaldamento planetario anche molto dopo la loro effettiva emissione.

Jarraud ha detto: "Abbiamo già osservato che gli oceani stanno diventando più acidi come risultato dell'assorbimento della CO2, con potenziali ripercussioni per la catena alimentare sottomarina e per le barriere coralline".



Metano

I livelli di metano, un altro gas serra dalla lunga vita, sono cresciuti progressivamente nei tre anni passati dopo che erano rimasti stabili per circa sette anni. Le ragioni non sono chiare.



Ossido nitroso

La crescita in volume di un terzo gas, l'ossido nitroso, ha subito un'accelerazione nel 2011. Ha un impatto a lungo termine sul clima 298 volte più alto della CO2. La Wmo, agenzia meteorologica delle Nazioni unite ha dichiarato che i tre gas - strettamente correlati alle attività umane, come all'uso dei combustibili fossili, alla deforestazione e all'agricoltura intensiva - ha fatto crescere l'effetto di riscaldamento sul clima del 30 per cento tra il 1990 e il 2011.



Altri gas

La prevalenza di parecchi gas serra meno abbondanti sta crescendo altrettanto rapidamente. Lo zolfo esafluoride, usato come isolante elettrico nelle apparecchiature per la distribuzione dell'energia, ha raddoppiato il suo volume dalla metà degli anni Novanta. Gli idroclorofluorocarburi (HCFC) e gli idrofluorocarburi (HFC) stanno crescendo rapidamente. Ma i clorofluorocarburi (CFC) e la maggior parte dei gas Halon stanno diminuendo.