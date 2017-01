L'isola riciclata è fatta di plastica oceanica

foto Whim Architects Correlati Guarda le foto

Plastica oceanica come carburante Singole case galleggianti realizzate con la plastica che inquina gli oceani. Questo l'ambizioso progetto dello studio olandese Whim Architects . La casa, autonoma, potrebbe rispondere alle esigenze legate all'innalzamento del livello del mare. Gli architetti stanno cercando fondi per sviluppare il progetto tramite un sito di fund raising - Kickstarter - e stanno cercando esperti nel riciclo delle materie plastiche e professionisti per testare il loro piano.

Progetto in fase embrionale Per ora ci troviamo a un primo stadio di progettazione: c'è l'idea e ci sono i rendering in tre dimensioni ma manca ancora un prototipo.

Se fosse sviluppato, il progetto creerebbe una nuova tecnologia per la realizzazione di un'edilizia sostenibile e proporrebbe un nuovo modo di abitare al sicuro dal rischio di inondazioni.

Inoltre, ripulirebbe i mari dalla notevole quantità di plastica galleggiante che li infesta. Il proposito dichiarato dell'azienda è, infatti, utilizzare il materiale plastico della Grande chiazza di immondizia del Pacifico.