L'agricoltura green è under 40

foto LaPresse Correlati Il sogno degli under 35? Lavorare in campagna

Se l'orto in Africa si adotta

Proprio il lato green dell'agricoltura è stato premiato con Bandiera verde, la manifestazione della Cia-Confederazione italiana agricoltori, giunta ormai alla decima edizione. La cerimonia si è svolta a Roma alla presenza del del ministro Mario Catania e del presidente di Libera don Luigi Ciotti. Il segreto del successo delle aziende agricole più competitive? L'innovazione, soprattutto se interpretata in chiave eco sostenibile.Proprio il lato green dell'agricoltura è stato premiato con, la manifestazione dellagiunta ormai alla decima edizione. La cerimonia si è svolta a Roma alla presenza del del ministro Mario Catania e del presidente di Libera don Luigi Ciotti.

Proposte originali

Tante le idee creative: da chi usa i resti della vinificazione per ricavare matite colorate e packaging originali per le bottiglie di vino a chi costruisce con terra e paglia realizzando edifici totalmente biodegradabili e riciclabili, passando per la valorizzazione energetica dei residui della potatura degli olivi, da utilizzare cippato e pellet per il riscaldamento domestico.

Giovani alla riscossa

Spicca la presenza degli under 40 tra chi ha ottenuto il riconoscimento. Sono gli imprenditori junior, infatti, a dimostrarsi i più attenti a cogliere le opportunità della ricerca e della sperimentazione: una dinamicità e un'intraprendenza capaci di creare in media il 35 per cento di valore aggiunto in più rispetto ai colleghi maturi.