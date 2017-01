Energia dal sole del Sahara nelle nostre case

foto Afp Correlati Il fotovoltaico è "contagioso"

Ne sono convinti gli esperti riuniti da Ricerca sistema energetico (Rse) per uno workshop bilaterale con i primari soggetti pubblici e privati del settore energetico di Italia e Canada.

Michele De Nigris, direttore del dipartimento Tecnologie trasmissione e distribuzione di Rse spiega: "Grazie alla sua posizione strategica, l'Italia può diventare un hub energetico importantissimo in Europa, su cui potrebbe essere convogliata l'energia che sarà prodotta nel deserto del nord Africa con gli impianti per la produzione di energia solare previsti dal progetto Desertec". Grazie all'impiego di reti elettriche intelligenti e linee capaci di trasportare grandi quantità di corrente su lunghe distanze, l'energia del sole del Sahara arriverà nelle nostre case. Non solo. Attraverso lo Stivale la potenza dei raggi del deserto potrà raggiungere il resto d'Europa. L'Italia si trasformerà così in un importante in una sorta di ponte tra il Vecchio Continente e gli impianti fotovoltaici che saranno installati nel nord Africa.Ne sono convinti gli esperti riuniti da(Rse) per uno workshop bilaterale con i primari soggetti pubblici e privati del settore energetico di Italia e Canada., direttore del dipartimento Tecnologie trasmissione e distribuzione di Rse spiega: "Grazie alla sua posizione strategica, l'Italia può diventare un hub energetico importantissimo in Europa, su cui potrebbe essere convogliata l'energia che sarà prodotta nel deserto del nord Africa con gli impianti per la produzione di energia solare previsti dal progetto Desertec".

Una gestione energetica intelligente Per la realizzazione di questo ambizioso progetto saranno necessarie reti elettriche intelligenti - o smart grid - capaci di controllare i consumi in tempo reale e di gestire l'offerta. De Nigris aggiunge: "Sarà utile guardare all'esperienza del Canada che per la particolare conformazione del territorio ha una forte esperienza nella trasmissione di grandi quantità di energia elettrica su lunghe distanze e in condizioni climatiche sfavorevoli".