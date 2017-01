Quando la piastrella si fa con la tv

foto Afp Correlati Plastica oceanica come carburante

Capelli per l'accessorio ecologico Il pavimento più ecologico si può realizzare con gli scarti delle vecchie tv a tubo catodico. Piastrelle di ceramica in tutto simili a quelle tradizionali ma frutto di riciclo. Un esempio di made in Italy realizzato grazie al programma europeo Eco-innovation, che promuove il riciclo dei materiali per lanciare una nuova economia verde.

Anche schermi di computer Per produrre mattonelle di ceramica, il progetto Glass Plus non utilizza materie prime tradizionali ma ricicla vecchi schermi di pc e televisori.

Il progetto è il frutto di un lavoro di squadra: due aziende che operano nel settore delle piastrelle in ceramica del gruppo Concorde di Fiorano modenese (provincia di Modena), Meta Spa e Ceramiche Refin, con la collaborazione di due società nel campo nel recupero dei rifiuti elettronici (una in Lombardia e una nel Lazio), insieme a uno dei consorzi nazionali per la gestione dei rifiuti elettronici (Remedia) in Italia e nella Repubblica Ceca (Asekol).