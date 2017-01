Come ti riciclo la gomma vecchia

Uno pneumatico vecchio e inutilizzabile può trasformarsi anche in un gioco da bambini. Ma le vecchie gomme per auto possono rinascere anche sotto forma di pavimentazioni anti-trauma, cordoli, spartitraffico, rallentatori e delimitatori di corsie. Questi e altri ancora i tipi di prodotto contenuti in un catalogo presentato a Rimini nell'ambito di Ecomondo.

Un catalogo online

La raccolta nasce da un progetto ditra i principali responsabili della gestione e del trattamento dei pneumatici fuori uso in Italia: in collaborazione con- la prima banca dati italiana di eco-design internazionale - ha svolto uno studio su prodotti e manufatti in gomma riciclata commercializzati nel Paese e li ha inseriti in un catalogo online. L'obiettivo è accendere i riflettori sulle aziende e sui prodotti creati con gomma da pneumatici fuori uso. Sono 140 le schede di prodotto che si possono vedere sul sito , e fanno riferimento a 37 diverse tipologie di prodotto. L'adesione delle aziende è volontaria, gratuita e non ha finalità commerciali.