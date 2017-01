Italia leader mondiale nel solare

foto Afp Correlati Il fotovoltaico è "contagioso"

Arriva il pannello solare economico Fondazione per lo sviluppo sostenibile in collaborazione con l'Enea e presentato in occasione degli Stati Generali della Green Economy. L'Italia è stata leader mondiale nel solare nell'anno scorso. Il "Paese del Sole" è stato il primo mercato nel settore fotovoltaico in base ai dati del rapporto "Green Economy per uscire dalle due crisi", realizzato dallain collaborazione con l'e presentato in occasione degli Stati Generali della Green Economy.

Rinnovabili in crescita Lo scorso anno, nel nostro Paese, le fonti rinnovabili hanno rappresentato il terzo settore di approvvigionamento energetico, dopo petrolio e gas, con oltre il 13 per cento del consumo totale lordo facendo anche registrare l'incremento maggiore tra tutte le fonti, con un balzo del 7 per cento.

La crescita maggiore è quella del fotovoltaico cresciuto di oltre cinque volte e mezzo rispetto al 2010. Con i 9,3 GW installati nel 2011 l'Italia è diventata il primo mercato al mondo del fotovoltaico.

Lavoratori "green" sul podio europeo Secondo lo studio, l'Italia vanta più di centomila lavoratori impiegati nel settore delle rinnovabili posizionandosi, così, al terzo posto nell'Unione europea dopo Germania e Francia.