La rassegna, arrivata alla sua quarta edizione, è organizzata da International Waste Working Group con il supporto scientifico delle Università di Padova , Hokkaido (Giappone), Rostock (Germania), Queensland (Australia), Amburgo (Germania) e Trento e vedrà la partecipazione di circa 500 delegati provenienti da più di 70 Paesi del mondo, che saranno impegnati in circa 250 presentazioni orali, suddivise in 6 sessioni parallele.

Alle problematiche legate alla gestione dei rifiuti nel nostro Paese sarà dedicata una sessione specifica in lingua italiana nelle giornate di lunedì e martedì, visto il successo ottenuto dall’iniziativa nelle passate edizioni.

Concluderà la manifestazione una tavola rotonda sul ruolo del recupero dei rifiuti solidi urbani per la produzione di energia, moderata dal giornalista de "La Repubblica" Antonio Cianciullo. Alla discussione parteciperanno membri dell’IWWG, del Gruppo Italiano di Ingegneria Sanitaria Ambientale GITISA, del Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica COREPLA e del Tavolo di Roma, il gruppo internazionale di studio per la gestione sostenibile delle risorse dei rifiuti.