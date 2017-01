Se l'orto in Africa si adotta

foto Slow Food Correlati Guarda le foto

Filippine: la luce in una bottiglia Slow Food per contribuire a creare orti nelle comunità africane, utilizzando aziende agricole esistenti o terreni abbandonati nelle zone rurali e urbane, dove fare rivivere le colture tradizionali. Mantenendo il rispetto per l'uomo e per l'ambiente. "Mille orti in Africa" , è un'iniziativa lanciata daper contribuire a creare orti nelle comunità africane, utilizzando aziende agricole esistenti o terreni abbandonati nelle zone rurali e urbane, dove fare rivivere le colture tradizionali. Mantenendo il rispetto per l'uomo e per l'ambiente.

Obiettivo sostenibilità Vengono utilizzati ingredienti locali e l'agricoltura diventa anche esperienza educativa per promuovere l'indipendenza e la sovranità alimentare nelle comunità meno fortunate in Africa.

Il progetto ha già raggiunto villaggi e periferie in 25 Paesi con l'adozione di 700 giardini.

Ben duecento quelli in Kenya, 35 in Etiopia, venti in Marocco, 40 in Senegal e 60 in Sierra Leone e Guinea Bissau. L'iniziativa vuole incoraggiare la conoscenza dei prodotti locali, il rispetto per l'ambiente e le identità culturali. Inoltre, non manca l'attenzione per le condizioni di lavoro che devono rispettare l'essere umano e i suoi diritti, nell'ambito dell'armonizzazione della pratica della solidarietà e della salvaguardia delle differenze culturali e delle tradizioni.