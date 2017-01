Arriva lo sharing del carro funebre

Se si condividono automobili e biciclette in nome dell'ambiente, perché non farlo con il carro che trasporta i defunti? Questa l'idea di un'agenzia di onoranze funebri romana che ha ideato lo sharing del carro funebre.Condividere con qualcun altro "l'ultimo viaggio" consente un notevole risparmio sia in termini economici che di emissioni di CO2. Si evitano gli sprechi e si evita di contribuire al peggioramento della qualità dell'aria.

Mai più viaggi a vuoto

Dalla Disef gruppo mortale spiegano: "Troppo spesso il carro funebre viene utilizzato per trasportare una salma da Roma a Milano e il tragitto di ritorno viene fatto a vuoto. Così l'autovettura, una volta sul posto del primo funerale, può essere prenotata da un altro cliente".Il carro funebre-sharing, in questo caso, costa meno della metà.Grazie a un sistema online le agenzie possono manifestare la propria disponibilità a partecipare all'iniziativaOgni ditta funebre può visionare il pannello delle tratte a disposizione e prenotare un viaggio. Si possono rendere disponibili le tratte "a vuoto" dei propri automezzi per gli utenti di Km condiviso. Basta accedere al sistema e inserire i dati. In questa maniera vengono incrociate tratte e spostamenti e adattati alle esigenze dei clienti.