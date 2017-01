Capelli per l'accessorio ecologico

foto Madame Peripetie Correlati Guarda le foto

Moda bio: la lana si tinge con la cipolla L'abbigliamento definitivo? I capelli. Così la pensa almeno la designer residente a Londra Nina Khazani che ricicla le chiome trasformandole in indumenti curiosi. Da poco laureata al Royal College of Art ha da poco mostrato una collezione di accessori sofisticati derivati dai capelli umani. Un modo originale ma anche ecologico di abbigliarsi che risparmia le pellicce animali.

Insolite extensions La Khazani scrive sul suo sito: "I capelli sono parte del nostro corpo e dunque parte della nostra identità, ci aiutano a differenziarci come individui eppure allo stesso tempo sono modificabili e rimovibili. Sono belli e morbidi sebbene difficili da lavorare".

Così, anche se tenere i capelli a bada è una delle più dure sfide quotidiane, Nina confessa: "Mi piace tenerli sotto controllo e trasformarli in oggetti viventi e gioielli".

Ecco, allora, che con la creatività dell'artista, la capigliatura umana si modella per diventare - di volta in volta – cravatta, orecchini, un morbido collo o addirittura una sorta di tacchi per scarpe mozzafiato.