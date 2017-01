Rimini capitale dell'ambiente

foto Ufficio stampa Correlati Meteo.it

Il sogno degli under 35? Lavorare in campagna Ecomondo, fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile, giunta alla sedicesima edizione, Key Energy, dedicato alla mobilità sostenibile e Cooperambiente, che, come suggerisce il nome, propone le migliori esperienze di cooperazione ambientale. Dal 7 al 10 novembre nel polo fieristico della città romagnola verranno ospitati tre importanti saloni., fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile, giunta alla sedicesima edizione,, dedicato alla mobilità sostenibile e, che, come suggerisce il nome, propone le migliori esperienze di cooperazione ambientale.

Stati generali Il 7 e l’8 novembre nella stessa sede si terranno anche gli Il 7 e l’8 novembre nella stessa sede si terranno anche gli stati generali della Green Economy , organizzati dal Ministero dell’Ambiente e da 39 associazioni di categoria suddivise in 8 settori. Il fine ultimo dell’iniziativa è elaborare proposte per lo sviluppo programmatico della green economy, al di là degli incentivi statali, affinché possa diventare una soluzione alla crisi economica e ambientale. Nonostante l’occupazione abbia tinte sempre più fosche, il lavoro verde rimane uno dei comparti vincenti. Sono ormai oltre 360 mila le imprese che nel Bel Paese hanno deciso di investire in energia pulita e il 40 per cento dei nuovi occupati del 2011 ha trovato posto in un’azienda o in servizi legati alla sostenibilità. (Dati Ren21 e Agici)

La piazza Affari della sostenibilità "Ecomondo -spiega Simone Castelli, direttore business unit di Rimini Fiera- è diventata la piazza affari della sostenibilità. Anche quest’anno svilupperemo il profilo internazionale, puntando sui mercati dell’Est Europa, area Mediterranea e Nord Africa. Oltre a Germania, Francia, Spagna e ai promettenti mercati di Russia, Ucraina, Turchia e Brasile".

Tra stand e seminari Tante le iniziative che animeranno la quattro giorni green. A dare il via alle attività il 7 novembre sarà proprio il ministro dell’Ambiente Corrado Clini. Lo stesso giorno verrà inaugurato anche il nuovo impianto fotovoltaico del polo fieristico, che diventerà il più grande in Italia per integrazione architettonica. Produrrà 4,33 MWp di energia elettrica, tanta quanta ne consumano in un anno circa 1.730 famiglie, ed eviterà l’emissione in atmosfera di 3.640 tonnellate all’anno di CO2, equivalente a 364 ettari di bosco.

La parte del leone la faranno gli espositori, oltre 1.250, tra aziende, associazioni e fornitori di servizi, e i convegni. Ecomondo ospiterà più di 150 incontri dedicati a energia, riciclo e riqualificazione, qualità dell’aria, stili di vita sostenibili, bioedilizia e sicurezza ambientale. Tutti i seminari sono stati curati dal comitato scientifico coordinato dal professor Luciano Morselli.

Da segnalare anche la sezione "Città sostenibili" in cui è stata ricostruita una vera e propria Smart City di 6 mila metri quadrati. Qui gli oltre 70 mila visitatori attesi potranno vedere da vicino le soluzioni e le tecnologie del nuovo vivere sostenibile.

