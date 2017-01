Il disegno si fa con lo scarto delle matite

foto Marta Altés Correlati Guarda le immagini

Invece, è proprio guardare ciò che di solito si butta con un occhio diverso che consente di far rinascere gli oggetti per un nuovo uso.

L'illustratrice di origine spagnola Marta Altés , infatti, ha cominciato a vedere in quelle sottili lamine legnose contornate di piccole onde colorate, una parte delle sue illustrazioni.

Un esempio da imitare La graphic designer che si è perfezionata in Inghilterra nelle illustrazioni dei libri per bambini alla Cambridge School of Art, ha elevato ciò che finisce nei cestini a componente primaria delle immagini da lei composte.

Così, ecco che lo scarto diventa la criniera di un leone, la veronica di un torero o le onde del mare.

Una rilettura originale e giocosa che può stimolare la creatività dei bimbi e...delle mamme che possono divertirsi con i più piccoli a intravedere nuove forme e suggestioni.