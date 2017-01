Combustibile eco da aria e acqua

foto Afp Correlati Più risparmio con le auto green

Air Fuel Synthesis di Stockton-on-Tees ha prodotto cinque litri di combustibile da agosto. La ditta spera, entro due anni, di riuscire a produrre una tonnellata di combustibile al giorno. Inoltre, progetta di produrre del combustibile verde destinato all'aviazione per rendere i viaggi in aereo carbon neutral. Una piccola azienda britannica ha prodotto il primo "carburante derivato dall'aria" usando una tecnologia rivoluzionaria che promette di risolvere la crisi energetica e di ridurre il riscaldamento globale rimuovendo la CO2 dall'atmosfera.

Strano ma vero Tim Fox, capo del dipartimento di energia e ambiente all'Institution of Mechanical Engineers di Londra ha detto all'Independent: "Sembra troppo bello per essere vero ma è vero. Lo stanno facendo, sono stato lì e l'ho visto. L'aria viene catturata e viene estratta la CO2 sulla base di principi noti". Sebbene il processo sia ancora ai primi stadi di sviluppo e necessiti di elettricità dalla rete per funzionare, l'azienda crede che sarà possibile ricavare energia da fonti rinnovabili, come dal vento o dal moto ondoso.