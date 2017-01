Se la bottiglietta avesse la cauzione?

foto Afp Correlati Plastica oceanica come carburante

Bottigliette addio con le case dell'acqua Tullio Fanelli ha pensato a un surplus nel costo di 25 centesimi che viene ridato alla consegna.

Una tecnica che imita quella per la restituzione i carrelli dei supermercati e che potrebbe portare il riciclo della plastica a percentuali molto elevate. Un incentivo alla differenziata della plastica potrebbe essere la cauzione. Sulla falsariga di un sistema già applicato in Germania, il sottosegretario all'Ambienteha pensato a un surplus nel costo diche vieneUna tecnica che imita quella per la restituzione i carrelli dei supermercati e che potrebbe portare il riciclo della plastica a percentuali molto elevate.

Sì, perché gli abitanti del Belpaese hanno il vizio della...bottiglietta. Sono state sei miliardi quelle consumate l'anno scorso, numeri da primato europeo e terzo posto nel mondo.

Ma che fine fanno le bottiglie di plastica dopo il consumo? Molte vanno ad aumentare la quantità di rifiuti in discarica e non vengono smaltite correttamente con la raccolta differenziata.

Da qui, l'idea di Fanelli che al Festival della Scienza di Genova al convegno "Non sprecare" ha detto: "Il governo vuole fare come in Germania: quando le bottiglie verranno restituite, i 25 centesimi verranno ridati. Così si incentivano i cittadini a riciclare e si potrà raggiungere l'obiettivo del 65 per cento di raccolta differenziata sul territorio nazionale".