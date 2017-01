Cinema ecologico? Si può

foto Dal Web Correlati Meteo.it

Il Leone d'oro diventa green

Nasce così il concetto del tutto innovativo di "green set", o set ecologico, da uno studio condotto all'interno dell'Universitá di Pisa sotto la direzione del professor Ugo di Tullio, Fondatore della Film Commission Molise, la prima che nel suo Statuto prevede pratiche ecosostenibili.

Vediamo allora quali sono queste buone pratiche verdi per un cinema ecosostenibile.

1. La gestione della location

Si consiglia di incaricare un soggetto per lo smaltimento dei rifiuti (la figura dell’on-set recycler) e di disseminare ovunque contenitori per il riciclo.



2. Viaggi e trasporti

La direttiva principale consiste nel trovare sul posto i materiali e il personale addetto, in modo per ridurre spostamenti e, quindi, le emissioni prodotte dai mezzi di locomozione. Per muoversi, usare auto elettriche o ibride, possibilmente funzionanti a biocarburanti.



3. La costruzione del set

Prima dell’inizio dei lavori sarebbe buona regola accertarsi che non sia possibile reperire nei magazzini locali strutture già pronte in deposito anziché ricostruirle. Inoltre, al temine delle riprese, non gettare i materiali ma donarli a strutture scolastiche o teatrali che possano riutilizzarli per future scenografie. Infine, scegliere materiali facilmente riciclabili, come il legno e l’acciaio.



4. Gli impianti energetici

Privilegiare l’uso di risorse rinnovabili come biomasse ed energia pulita (eolica, solare e idraulica) e utilizzare biocombustibili per i generatori.



5. Il servizio catering

Evitare l’uso di bottiglie di plastica prediligendo invece distributori generali o vetro riciclabile, preferire cibo biologico e locale, che in quanto prodotto a chilometri zero non comporta trasporti inquinanti. Usare inoltre vettovaglie riciclabili.



6. Gli strumenti e i materiali di ripresa

Considerando l’alta qualità offerta dall’HD optare il più possibile per la ripresa digitale abbandonando la pellicola e, qualora fosse indispensabile usare quest’ultima, custodirla in contenitori riciclabili.



7. I costumi di scena

Cercare il più possibile di noleggiali oppure crearli utilizzando materie organiche (esempio il biocotone), usare carta riciclata per i bozzetti e i modelli e adottare particolari accorgimenti eco per il lavaggio e la conservazione.

I vantaggi di un "set ecologico" - Riduzione dell’impatto ambientale;

- Riduzione del consumo incontrollato di risorse naturali a favore di riutilizzo e riciclo di materiali;

- Vantaggi economici derivanti dal risparmio di materiali e dalla possibilità di usufruire di finanziamenti erogati dal territorio (come bandi regionali, nazionali o comunitari su progetti “eco” e “innovativi”).

Affinché il cinema continui a produrre sogni…ma non rifiuti.

Chiara Squaglia