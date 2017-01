In discarica 89 milioni tonnellate di cibo

foto Afp Correlati Più di mille mense scolastiche bio

Il bio fa bene alla Terra ma non all'uomo 89 milioni tonnellate che finisce ogni anno nelle pattumiere europee. Lo riferisce il commissario europeo all'ambiente - Janez Potocnik - in occasione del Forum annuale della grande distribuzione.

Potocnik ha spiegato che lo spreco di cibo avviene lungo l'intera catena di fornitura alimentare dalla produzione agricola allo stoccaggio, la trasformazione, la distribuzione, la gestione e il consumo. Ma nell'Unione europea e in Nord America, avviene soprattutto nelle fasi della distribuzione e del consumo.

Pane, frutta e carne buttati via. Per una quantità diche finisce ogni anno nelle pattumiere europee. Lo riferisce il commissario europeo all'ambiente -- in occasione del Forum annuale della grande distribuzione.Potocnik ha spiegato che lo spreco di cibo avviene lungo l'intera catena di fornitura alimentare dalla produzione agricola allo stoccaggio, la trasformazione, la distribuzione, la gestione e il consumo. Ma nell'Unione europea e in Nord America, avviene soprattutto nelle fasi della distribuzione e del consumo.

"Negativo anche a livello morale" Secondo il commissario Ue all'ambiente questo fenomeno "E' negativo a livello economico, ambientale e anche morale". Il problema è ancora più grave se si pensa a tutte le risorse necessarie per produrre gli 89 milioni di tonnellate di cibo che finiscono nell'immondizia nell'Ue.

Potocnik spiega: "Parliamo del carburante e dell'attività di estrazione necessarie per fare il fertilizzante, oltre al trasporto, la refrigerazione, l'imballaggio, le emissioni tossiche nell'aria e nelle acque, oltre all'uso di tante altre risorse naturali. Pensate solo al fatto che ci vogliano fra le 5 e le 10 tonnellate di acqua per produrre un chilo di carne di manzo. E la storia non finisce qui. Interriamo o bruciamo un sacco di questi rifiuti, perché una parte relativamente piccola viene trasformata in compost".