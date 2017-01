Pacco sbagliato? Sovrastampato

foto Afp Correlati La confezione del futuro si sgranocchia

Un'etichetta eco per il made in Italy Rotoprint, azienda di packaging in provincia di Milano, viene sovrascritta. Il risparmio, duplice, è per il portafoglio e per l'ambiente. Tanto che la ditta ha vinto il Golden Cylinder Award della Gravure association of America (Gaa), nella categoria per la migliore innovazione tecnica legata all'imballaggio.

Gian Carlo Arici, fondatore di Rotoprint, ritirando il premio a Chicago, ha detto: "Siamo felicissimi di aver visto riconosciuto Oltreoceano il carattere unico e innovativo del nostro procedimento brevettato". Perché buttare via l'imballaggio con la stampa sbagliata? Alla, azienda di packaging in provincia di Milano, viene sovrascritta. Il risparmio, duplice, è per il portafoglio e per l'ambiente. Tanto che la ditta ha vinto ildella Gravure association of America (Gaa), nella categoria per la migliore innovazione tecnica legata all'imballaggio., fondatore di Rotoprint, ritirando il premio a Chicago, ha detto: "Siamo felicissimi di aver visto riconosciuto Oltreoceano il carattere unico e innovativo del nostro procedimento brevettato".

Made in Italy affidabile Si tratta di un sistema per sovrastampare, con precisione millimetrica, gli imballaggi già stampati, rendendo possibile correggere errori, modificare grafiche e testi o cambiare completamente volto a un materiale non più utilizzabile. Un aiuto per le aziende che devono fare i conti con rimanenze di imballaggi dalla grafica obsoleta o sbagliata.

Arici si sente di dare un'immagine positiva del Belpaese all'estero: "Siamo orgogliosi di rappresentare l'Italia con questo premio anche in un momento di crisi come questo dimostriamo che la carta vincente del made in Italy sta nell'innovazione e nella creatività uniti all'affidabilità e alla garanzia di risultato".