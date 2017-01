Il sogno degli under 35? Lavorare in campagna

foto Afp Correlati La Fao: "Energia più intelligente in agricoltura"

L'agricoltura hi-tech è più pulita Coldiretti/Swg, divulgata in occasione dell'inaugurazione del Salone del Gusto- Terra Madre. La tendenza riscontrata si muove verso una nuova cultura del cibo, dell'ambiente e in generale della qualità della vita. Accusati alternativamente di essere choosy, bamboccioni e fannulloni, cosa sognano in realtà i giovani italiani? Al posto fisso in banca la maggioranza degli under 35 del Belpaese preferirebbe gestire un agriturismo in campagna. Il sogno bucolico è emerso da un'analisi, divulgata in occasione dell'inaugurazione del. La tendenza riscontrata si muove verso una nuova cultura del cibo, dell'ambiente e in generale della qualità della vita.

Non più luogo di arretratezza La Coldiretti sottolinea che la metà dei giovani tra i 18 e i 34 anni preferirebbe gestire un agriturismo piuttosto che fare l'impiegato in banca preferenza che si attesta comunque ancora al 23 per cento o lavorare in una multinazionale, scelta del 19 per cento degli intervistati.

Per la Coldiretti questo è il segno di una svolta: un profondo cambiamento rispetto al passato, quando la vita in campagna era considerata spesso sinonimo di arretratezza e ritardo culturale nei confronti di quella in città. Venute meno le garanzie del posto fisso che caratterizzavano queste occupazioni, sono emerse tutte le criticità di lavori che in molti considerano ripetitivi e poco gratificanti rispetto al lavoro in campagna.