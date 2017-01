Il fotovoltaico è "contagioso"

foto Afp Correlati Idee green dalla Danimarca a Malta

Le nonne portano l'energia solare nei villaggi Università di Yale e di New York pubblicato su Marketing Science ha scoperto che si registra una maggiore tendenza a installare un pannello solare sulla propria casa se lo hanno già fatto i vicini.

I ricercatori hanno studiato la collocazione di gruppi di impianti solari in California dal gennaio 2001 al dicembre 2011 e hanno scoperto che il ricorso ai pannelli solari sarebbe "contagioso": se lungo una strada una casa espone in evidenza i propri pannelli solari, è molto probabile che le case adiacenti adottino la stessa strategia energetica sostenibile per emulazione del vicino virtuoso. Esiste l'invidia del pannello? Uno studio congiunto dellepubblicato suha scoperto che si registra una maggiore tendenza a installare un pannello solare sulla propria casa se lo hanno già fatto i vicini.I ricercatori hanno studiato la collocazione di gruppi di impianti solari in California dal gennaio 2001 al dicembre 2011 e hanno scoperto che il ricorso ai pannelli solari sarebbe "contagioso": se lungo una strada una casa espone in evidenza i propri pannelli solari, è molto probabile che le case adiacenti adottino

Più pannelli più imitazioni Lo studio ha calcolato l'aumento dei pannelli considerando i codici di avviamento postale delle zone incluse nei test.

Kenneth Gillingham, co-autore dello studio spiega: "Nelle aree in cui erano già stati installati è stata rilevata una maggiore tendenza all'emulazione da parte del vicinato. La ricerca ha calcolato che dieci installazioni supplementari per codice di avviamento postale aumentano la probabilità di ulteriori installazioni del 7,8 per cento. Se vi è un incremento del 10 per cento del numero totale di persone con pannelli solari in una singola area si assisterà a un aumento del 54 per cento di emulazioni".