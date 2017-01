Frullatore rotto? Portalo al party

foto Sito ufficiale Correlati Guarda le foto

CO2: meglio un pc vecchio o uno nuovo? Ugo Vallauri - un italiano che lavora a Londra - e di Janet Gunther, sono nati dei party in cui chi è capace insegna agli altri a riparare gli oggetti elettronici.

nasce proprio per condividere informazioni e abilità. Ne beneficiano le tasche e l'ambiente.

Riparare diventa una festa A Londra Ugo e Janet organizzano i Restart Party, incontri pubblici in pub, biblioteche o gallerie d'arte a cui partecipano volontari disposti ad aggiustare oggetti vari. Uno degli obiettivi è organizzare "gli incontri riparatori" anche in altri Paesi. "E magari - dice Ugo Vallauri - tornare in Italia con un Restart Italy, perché no?".

Chi vuole aderire e contribuire a diffondere il progetto, può contattare Ugo e Janet attraverso il sito, Twitter o Facebook.

Ma qual è l'identikit di chi frequenta i Restart party londinesi? Ugo spiega: "C'è chi vuole riparare la radio a cui è affezionato e chi, colpito dalla recessione, non ha i soldi per comprarsi un pc nuovo, ma anche chi ha portato ad aggiustare il lettore dvd e gli hanno risposto che non conviene, meglio comprarne uno nuovo".

L'aiuto arriva online Restart Project è anche una piattaforma online che punta a stimolare la collaborazione degli utenti per creare una mappa dal basso delle attività commerciali e dei singoli a cui rivolgersi per riparare un apparecchio o comprarne uno di seconda mano.

Si creano gruppi di riparatori volontari e vengono forniti suggerimenti utili perché il fai da te non si riveli un fallimento.

Vallauri aggiunge: "L'obiettivo è utilizzare la rete per rigenerare abilità e competenze, soprattutto nei giovani che cercano di creare nuove opportunità di lavoro. Un mestiere che sia davvero in linea con la green economy: aggiustare invece di produrre rifiuti".

Una misura contro il consumismo Quegli stessi Raee che Ugo, in Kenya, ha visto accumularsi in enormi discariche illegali, mentre collaborava con la Ong inglese Computer Aid, un'associazione che recupera pc usati per distribuirli a basso costo in Africa e in America Latina.

Ugo spiega: "Vorremmo cercare di stimolare un approccio diverso con queste tecnologie e rivedere la folle velocità con cui ne compriamo sempre di nuove, e rimediare al fatto che, quando si rompono, ormai non sappiamo più a chi rivolgerci e preferiamo comprane di nuove".