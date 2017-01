Modena: addio piatti di plastica in mensa

foto Afp Correlati Plastica oceanica come carburante

Come ti aspiro la plastica dal mare Mai più stoviglie monouso nelle mense scolastiche di Modena. Una svolta sostenibile che ha l'obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti.

Almeno trenta tonnellate di plastica in meno Sono diciotto le scuole materne che da quest'anno utilizzano piatti e bicchieri lavabili e quindi riutilizzabili. Questa semplice operazione permette di sottrarre alle discariche 56,5 chilogrammi di plastica al giorno, pari a 10,7 tonnellate annue.

Inoltre, in tutte le 25 scuole primarie modenesi che prevedono il servizio mensa, da novembre saranno utilizzate stoviglie in polpa di cellulosa totalmente riciclabili. Un intervento che vale 146 chilogrammi di plastica in meno al giorno, corrispondenti a 25,5 tonnellate all'anno.