Più occupazione se l'edilizia è green

Luccichio di pietre per la casa eco Sostenibilità e sicurezza sono i pilastri che devono sostenere l'edilizia in Italia per il rapporto "Costruire il futuro" ottenuto dalla collaborazione tra Fillea Cgil e Legambiente.

Secondo le due organizzazioni mettere in pratica alcune soluzioni costruttive in linea con il risparmio energetico farebbe bene all'ambiente e all'economia dell'Italia creando 600 mila posti di lavoro.

Case pericolose Più di due milioni di abitazioni risultano vuote, sei milioni di italiani vivono in zone ad alto rischio idrogeologico e tre milioni in zone ad alto pericolo sismico. Il patrimonio edilizio esistente è costituito in massima parte da case mal costruite, dove fa freddo d’inverno e caldo d’estate malgrado la spesa energetica delle famiglie sia cresciuta del 52 per cento in dieci anni.

Un settore in crisi Walter Schiavella, segretario generale della Fillea Cgil dice: "In questi anni in Italia sono spariti 500 mila posti di lavoro nell’intero settore delle costruzioni, la metà direttamente nel comparto dell’edilizia. La crisi delle costruzioni in Italia è più forte che in altri paesi. Chi ha saputo per tempo intervenire sui modelli industriali e innovarli nella direzione della sostenibilità si è difeso meglio".

Innovazione e sicurezza Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale di Legambiente spiega: "Oggi possiamo puntare su due obiettivi: l’innovazione per realizzare un miglioramento della sostenibilità ambientale nelle costruzioni e in particolare delle prestazioni energetiche, e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio in un territorio tanto fragile quanto a rischio anche per la costruzione di nuove case legali o abusive. Se consideriamo che il 60 per cento degli edifici a prevalente uso residenziale è stato realizzato prima dell’introduzione della legge antisismica (1974), si comprende la dimensione del rischio che si corre e dove si deve prioritariamente intervenire, creando così nuovi posti di lavoro".