Foresta boreale Ko se l'uomo non si ferma

foto Afp Correlati Un piano per le foreste del Bacino del Congo

Riscaldamento clima minaccia tradizioni Inuit 'Università di Alberta pubblicato sulla rivista Nature Communications lancia un avviso: la foresta è a un punto cruciale per la propria sopravvivenza.

Anche se finora ha risposto alla crescita del numero di campi coltivati e strade estendendosi in un'area più grande della Germania. Ma foto satellitari e aeree utilizzate per comprendere lo sviluppo effettivo delle specie vegetali, le percentuali di terreni invasi dall'uomo e quelle delle zone naturali e incontaminate hanno offerto uno scenario meno rassicurante. La foresta boreale dell'Alberta settentrionale, in Canada, mostra una sorprendente resistenza alle intrusioni umane ma uno studio dellpubblicato sulla rivistalancia un avviso: la foresta è a un punto cruciale per la propria sopravvivenza.Anche se finora ha risposto alla crescita del numero di campi coltivati e strade estendendosi in un'area più grande della Germania. Ma foto satellitari e aeree utilizzate per comprendere lo sviluppo effettivo delle specie vegetali, le percentuali di terreni invasi dall'uomo e quelle delle zone naturali e incontaminate hanno offerto uno scenario meno rassicurante.

Lo studio La ricerca canadese ha dimostrato che le specie vegetali che risultavano in crescita in correlazione alla maggiore presenza di attività umana subiscono un evidente declino se l'intrusione supera il cinquanta per cento dell'area complessiva considerata.

Stephen Mayor - autore dell'indagine - ha spiegato: "Abbiamo rilevato che quando più della metà di un'area è stata visibilmente cambiata dall'uomo, il numero delle specie di piante boreali native ha iniziato a decrescere rapidamente. I nostri risultati dimostrano che la varietà di piante nella foresta boreale può tollerare le aziende agricole e perfino l'estrazione di petrolio e gas ma solo con moderazione. Oltre un certo limite la natura non riesce più a gestire l'effetto delle intrusioni e si impoverisce".