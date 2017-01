Più risparmio con le auto green

foto Afp Correlati Trasformare olii esausti in risorsa

Auto elettriche: la sfida è appena iniziata Meno emissioni di CO2 corrispondono a una minore spesa al distributore. Per esempio, nel caso di un veicolo con emissioni di 60 grammi di CO2 per km, si risparmiano almeno mille euro l'anno, cifra che diventa di 765 euro quando le emissioni sono di 80 grammi per km, per arrivare a 535 euro con 95 grammi per km. Lo afferma un recente studio di Transport & Environment, secondo cui l'attuale proposta di regolamento della Commissione Ue, che prevede di passare a una media di emissioni di 95 grammi di CO2 per km entro il 2020, è una soluzione che andrà a vantaggio del portafogli dei cittadini dei Paesi membri. Inoltre, secondo la ricerca, la nuova norma darà ossigeno anche all'occupazione, con la creazione di oltre centomila nuovi posti di lavoro. E un target più ambizioso comporterebbe benefici ancora maggiori.

Vantaggi diretti per i consumatori I primi a trarre benefici saranno i consumatori, che potranno ammortizzare in pochi anni i maggiori costi per l'acquisto di un'auto più efficiente nei consumi, proprio grazie al risparmio sulla spesa alla pompa di benzina. Si va da 2,3 anni per il limite di emissione dei 95 grammi per chilometro, ai 2,9 per 80 grammi per km e 3,5 per i 60 grammi per km.